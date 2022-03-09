Російські війська проводять перегрупування, щоб підготуватися до чергової спроби взяти Київ. Про це повідомляють у Генштабі Збройних сил України.

Після невдалого наступу на Фастів ворог намагається відновити наступальні дії на зазначеному напрямку.

Також у Генштабі зазначають, що російські війська продовжують формувати резерви в пунктах постійної дислокації, щоб надалі перекинути їх до визначених районів на території нашої держави.

Українські військові говорять, що російські загарбники мають втрати в живій силі та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства.

Противник суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції. Він зосереджує основні зусилля на оточенні Києва, захопленні Сум, Харкова, Маріуполя і Миколаєва.

7 березня радник глави Офісу президента Олексій Арестович вже повідомляв, що українські військові розбили величезне угруповання військ Росії між Харковом і Сумами. Воно формувалося і мало йти на Київ.

Тоді ж він наголосив, що оперативні можливості РФ дуже далекі від масованих бомбардувань і фінальних штурмів.