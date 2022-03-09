Ворог хоче використати українські АЗС та нафтосховища для своєї техніки – Генштаб ЗСУ

Протягом тринадцятої доби протистояння українського народу російському воєнному вторгненню противник знизив темп наступальної операції, застосовуючи, переважно, ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24:00 8 березня.

За інформацією Генштабу, окупантами розглядається питання організації ефективного забезпечення власних військ пальним за рахунок використання наявної стаціонарної мережі АЗС та сховищ нафтопродуктів.

– Ворог планує створити мережу польових трубопроводів, на тимчасово захопленій території України, з можливістю їх під’єднання до центрального нафтопродуктопроводу та здійснення перекачування пального з території Республіки Білорусь, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що основні зусилля ворога продовжуються на наступних напрямках:

оточення та захоплення Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова;

створенні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною Російської Федерації;

виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Ворог продовжує нести значні втрати під час бойових дій на території України.

Так, 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється), БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ, у зв’язку із втратою боєздатності.

Водночас на Поліському напрямку противник продовжує утримувати зайняті раніше рубежі та захоплені населені пункти, зокрема Бородянка, Копилів, Буча, Демидів.

На напрямку з населеного пункту Димер активних дій з боку окупантів не відзначено. В районі населеного пункту Прип’ять, силами до двох БТГр продовжує свою тимчасову окупацію.

На напрямку з населеного пункту Бабинці, силами до п’яти БТГр, ворог вів наступальні дії, був зупинений та перейшов до оборони в районі в Бучі.

Водночас в районі селища Бузова, силами до 4-х БТГр зі складу 36 загальновійськової армії (по дві БТГр зі складу п’ятої окремої танкової бригади та 37-ї окремої мотострілецької бригади), не зважаючи на понесені численні втрати, просунувся в район Ясногородки.

На Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб оволодіти містом Чернігів.

З району Глухова, силами до п’яти БТГр зі складу 90 танкової дивізії та 4-х БТГр зі складу 2-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу намагався вклинитись в оборону оперативного угруповання військ ЗС України і був зупинений.

Ворог намагається здійснити наступ в напрямку селища Козелець, де планує навести та утримувати понтонно-мостову переправу.

Своєю чергою, на Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб блокувати Харків з півночі, але, не має значного успіху, одночасно наносить ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі з метою залякування цивільного населення.

За місто Ізюм тривають бої, противник наводить понтонно-мостові переправи через річки Сіверський Донець та Берека.

На Донецькому напрямку противник продовжує наступальні дії у напрямках Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської обл.

Провівши невдалий наступ у районі Троїцьке, намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити місто Маріуполь.

На Таврійському та Південному напрямках противник силами до сімнадцяти БТГр утримує населені пункти Херсон, Енергодар, Василівка. Наразі ворог здійснює перегрупування сил для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Сили трьох ворожих БТГр взяли під контроль населений пункт Пологи.

З Чорноморської та Азовської операційних зон очікується нанесення ударів по цивільних та військових об’єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Фото: Генштаб ЗСУ