Російський ворог сьогодні активних дій не проводив. Паузу використав для передислокації та поповнення запасів.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, окупанти все ще зосереджені на просуванні головними напрямками, це: Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв. Але ворогу це не вдається, адже він зустрічає спротив Збройних сил України.

– Збройні сили завдають потужного ракетного, артилерійського та авіаційного удару по противнику. Ситуацію контролює воєнно-політичне керівництво України, – наголосив Арестович.

Він зазначає, що бойовий дух російського противника на дуже низькому рівні, саме тому вони вважають за краще здатися ЗСУ.

Також українські фахівці виявили, що в Росії інформацію про знищену техніку Збройних сил України ілюструють фото та відеоматеріалами саме своєї знищеної техніки.

– Вони подають у такому ракурсі, начебто втрати несуть ЗСУ, – сказав Олексій Арестович.

За його словами, втрати серед захисників України є, але вони в рази менші, ніж у ворога.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що наші Збройні сили розбили між Харковом і Сумами величезне угруповання військ Росії, яке формувалося і мало йти на Київ.

Фото: Оперативне командування Північ