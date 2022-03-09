Зеленський – російським солдатам: У вас ще є шанс вижити

9 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів.

Глава держави, перейшовши на російську мову, повідомив, що в них ще є шанс вижити.

– Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы ещё можете спастись. Если просто уйдёте , – сказав президент України.

Володимир Зеленський закликав російських солдатів не вірити своїм командирам, коли ті запевняють, що вони ще мають шанси в Україні.

– Вас здесь ничего не ждёт. Кроме плена или гибели, вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже всё понимают.

Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе, – зауважив президент.