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Факти / Україна

Зеленський – російським солдатам: У вас ще є шанс вижити

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Зеленський – російським солдатам: У вас ще є шанс вижити

9 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів.

Глава держави, перейшовши на російську мову, повідомив, що в них ще є шанс вижити.

– Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы ещё можете спастись. Если просто уйдёте, – сказав президент України.

Володимир Зеленський закликав російських солдатів не вірити своїм командирам, коли ті запевняють, що вони ще мають шанси в Україні.

Вас здесь ничего не ждёт. Кроме плена или гибели, вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже всё понимают.

Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе, – зауважив президент.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

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