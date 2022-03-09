Українські військові знищили російську базу біля міста Дергачі (Харківська область), звідки ворог здійснював обстріли Харкова.

Про це розповів в ефірі українських телеканалів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

– Збройні сили знищили вщент ворожу базу, яка розміщувалася біля міста Дергачі. Вони (ворожі війська, – Ред.) повністю відступили до РФ через відповідний кордон. Це дуже значний успіх, тому що звідти були обстріли по району Олексіївка міста Харкова, – наголосив Синєгубов.

На своїй сторінці у Facebook він уточнив, що вночі Сухопутні частини ЗСУ разом із частинами Національної гвардії та територіальної оборони перейшли в контрнаступ у напрямку Дергачів на позиції артилерії та реактивних систем залпового вогню ворога. Звідти загарбники систематично обстрілювали околиці Харкова.

– Після невдалого спротиву ворог вдався до втечі, кинувши військову техніку у вигляді важкого озброєння. Частина особового складу противника вдалася до втечі в лісові масиви в напрямку Бєлгорода. Просимо місцеве населення бути обачними та за можливості сприяти пошуку, – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що Харків повністю перебуває під обороною ЗСУ. Путінські війська не здійснюють активних наступальних дій, проте продовжують ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на околицях міста.

Протягом минулої доби війська РФ здійснили понад 50 обстрілів із артилерії та реактивних систем залпового вогню по районах Олексіївка, Північна та Південна Салтівка, Бєлгородське шосе, по П’ятихатках, Дергачах.

Гарячою точкою в Харківській області є Ізюм. Напередодні, 8 березня, приблизно о 21.25 стався ворожий авіаналіт винищувачів з російського Бєлгорода на це місто. Водночас завдяки діям підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ літаки загарбників відступили і взяли зворотній курс. Втрат серед особового складу ЗСУ немає.

В Ізюмському районі зараз тривають бойові дії, ворог наводить понтонно-мостові переправи через річки Сіверський Донець та Берека.

Крім того, цієї ночі відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби України та російськими диверсійно-розвідувальними групами в селі Андріївка Балаклійського району.

Загарбники здійснили напад на блокпост ДПСУ. Під час бою ДРГ була розгромлена.

– У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав втікати. При цьому кинули посеред поля свого пораненого бойового товариша. Його наші українські військові-прикордонники взяли в полон, – поінформував Синєгубов.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України загальні бойові втрати ворога орієнтовно становлять понад 12 тис. осіб особового складу.

Також знищено понад 300 танків, більше ніж 1 000 бойових броньованих машин, 120 артилерійських систем та багато іншої техніки.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Генштаб ЗСУ