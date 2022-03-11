Сьогодні Росія здійснила бомбардування дослідницької ядерної підкритичної установки (ЯПУ) під назвою Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів. Установка розташована на майданчику Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут у Харкові.

Як повідомили в Держатомрегулюванні, наразі ЯПУ Джерело нейтронів повністю знеструмлена, наявні поверхневі пошкодження будівлі.

– Цей перелік ушкоджень наразі не є повним. У даний час інформація про наслідки ушкоджень уточнюється персоналом ЯПУ Джерело нейтронів, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 6 березня цього року окупанти вже бомбардували ядерну установку, у результаті чого була завдані такі збитки:

повністю зруйнована підстанція РУ-0,4 кВ;

пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження клистерної галереї лінійного прискорювача електронів;

в деяких місцях наявні поверхневі пошкодження основної будівлі установки;

пошкоджена теплотраса до комплексу будівель та споруд ЯПУ Джерело нейтронів;

вибиті вікна в будівлі насосної та градирень, в лабораторії ізотопів.

В Держатомрегулюванні повідомили, що до початку агресії РФ ЯПУ Джерело нейтронів знаходилась на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом.

Після початку війни оперативним персоналом установку було переведено в глибокий підкритичний стан.

Довідка

ЯПУ Джерело нейтронів створюється на базі ННЦ ХФТІ у відповідності до домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті, викладених у Спільній заяві Президентів України та США у квітні 2010 року, та Меморандуму про взаєморозуміння між Урядами України та Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва з питань ядерної безпеки.

Установка призначена для проведення наукових і прикладних досліджень в області ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та для виробництва медичних радіоізотопів.

Нагадаємо, напередодні МАГАТЕ втратило зв’язок із системами моніторингу безпеки на ЧАЕС. Внаслідок чого очільник МАГАТЕ вирушив до Анталії, де 10 березня відбувалась зустріч очільників МЗС Росії та України, щоб обговорити гарантії безпеки для ядерних об’єктів в Україні.

Джерело: Держатомрегулювання

Фото: НАН України