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Разом ми сила
Факти / Україна
Юля Захарченко |
Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.

Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
00:03 - 10 березня

Київська область – повітряна тривога!

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01:55 - 09 березня

У тимчасово окупованому Херсоні чутно вибухи!

Про це пише Суспільне Херсон.

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00:33 - 09 березня

У місті Малин Житомирської області внаслідок авіаудару загинуло 5 людей, двоє з них – діти 2021 року народження.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у місті зруйновано сім будинків. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

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22:03 - 08 березня

Ввечері 8 березня внаслідок авіаудару на Харківщині загинув один мирний мешканець і дитина 2015 року народження.

Снаряд поцілив у житловий будинок у селі Дінець Чугуївського району.

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21:53 - 08 березня

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21:50 - 08 березня

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21:46 - 08 березня

Путінські агресори ввечері 8 березня нанесли авіаудар по військовій частині Борисполя. Місто розташоване за 30 км від Києва.

Кількість постраждалих внаслідок вибухів встановлюється.

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19:43 - 08 березня

У Харкові лише за минулу добу загинуло 27 мирних мешканців. П’ятеро серед них – діти.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Напцполіції Харківщини Сергій Болвінов.

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13:15 - 08 березня

Українські військові тримають ключові міста та не дають ворогу просуватися вперед, каже радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– Темпи просування ворога суттєво уповільнилися. Нині на окремих напрямках, наступ практично зупинено. Ті сили, які рухаються далі, роблять це малими силами, проводять попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози, – заявив Арестович.

Радник голови ОП наголосив, що продовжуються інформаційно-психологічні операції проти населення України. Наше завдання – триматися і не вірити їхнім брехливим повідомленням.

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06:40 - 08 березня

У Василькові повітряна тривога!

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