Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
Київська область – повітряна тривога!
У тимчасово окупованому Херсоні чутно вибухи!
Про це пише Суспільне Херсон.
У місті Малин Житомирської області внаслідок авіаудару загинуло 5 людей, двоє з них – діти 2021 року народження.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у місті зруйновано сім будинків. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Ввечері 8 березня внаслідок авіаудару на Харківщині загинув один мирний мешканець і дитина 2015 року народження.
Снаряд поцілив у житловий будинок у селі Дінець Чугуївського району.
Путінські агресори ввечері 8 березня нанесли авіаудар по військовій частині Борисполя. Місто розташоване за 30 км від Києва.
Кількість постраждалих внаслідок вибухів встановлюється.
У Харкові лише за минулу добу загинуло 27 мирних мешканців. П’ятеро серед них – діти.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Напцполіції Харківщини Сергій Болвінов.
Українські військові тримають ключові міста та не дають ворогу просуватися вперед, каже радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
– Темпи просування ворога суттєво уповільнилися. Нині на окремих напрямках, наступ практично зупинено. Ті сили, які рухаються далі, роблять це малими силами, проводять попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози, – заявив Арестович.
Радник голови ОП наголосив, що продовжуються інформаційно-психологічні операції проти населення України. Наше завдання – триматися і не вірити їхнім брехливим повідомленням.
У Василькові повітряна тривога!