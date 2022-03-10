Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Дніпра на 10 березня 2022 року.

06:23 – №796 Дніпро – Харків

08:16 – №738 Запоріжжя – Київ

14:00 – №732 Дніпро – Львів

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Можуть бути додаткові евакорейси по ст. Дніпро:

П. 203/204 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 11:00

П. 215/216 Дніпро – Чоп, 15 вагонів, 19:00

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

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