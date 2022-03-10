Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо запровадження санкцій проти низки російських фізичних та юридичних осіб. До списку, зокрема, потрапили пропагандисти Кремля.

Про це поінформував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Йдеться про безстрокове застосування персональних економічних та інших санкцій.

Санкційні списки тепер повинні розглянути та затвердити РНБО та президент Володимир Зеленський.

– Окрім всього, їхнє погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і ввести зеркальні санкції, – уточнив Ткаченко.

За словами міністра, до санкційного списку потрапили російські пропагандисти:

• Олег Добродєєв – генеральний директор ВГТРК;

• Костянтин Ернст – генеральний директор Першого каналу;

• Володимир Тюлін – гендиректор ТОВ Акцепт, телеканал Рен ТВ;

• Олександр Жаров – гендиректор АТ Газпром-Медіа Холдинг;

• Тінатін Канделакі – телеведуча, виконуюча обов’язки директора каналу ТНТ;

• Арам Габрелямов – голова ради директорів ВАТ Редакція газети Известия, гендиректор і президент видавничого дому News Media;

• Дмитро Кісельов – гендиректор Федерального державного унітарного підприємства Міжнародне інформаційне агентство Росія сьогодні;

• Тетяна Міткова – заступник гендиректора ВАТ Телекомпанія НТВ з інформаційного мовлення;

• Маргарита Симоньян – головний редактор Russia Today;

• Ольга Скабєєва – телеведуча каналу Росія-1;

• Володимир Соловйов – ведучий Соловйов Live.

До списку також потрапили юридичні особи – російські пропагандистські телеканали та телекомпанії: Перший канал; Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (канал РТР); Міжнародне інформаційне агентство Росія сьогодні; АТ Газпром-Медіа холдинг; Телекомпанія НТВ; Телерадіокомпанія збройних сил РФ Звезда; ТОВ Акцепт (телевізійний канал Рен ТВ) та інші.

Олександр Ткаченко наголосив, що списки будуть більші, і він оприлюднив лише частину.

Напередодні Євросоюз через війну в Україні запровадив новий пакет санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили 146 членів Ради Федерації РФ, 14 олігархів/бізнесменів, а також члени їхніх родин.

Велика Британія також запровадила санкції проти семи російських олігархів. До списку, зокрема, увійшли Роман Абрамович та Олег Дерипаска.

Крім того, були запроваджені санкції Євросоюзу проти російських чиновників та пропагандистів, серед яких: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, глава Роснефті Ігор Сечин, Ольга Скабєєва, Тигран Кеосаян та інші. На території ЄС також заборонили мовлення пропагандистських каналів RT і Sputnik.

Всього за 10 днів після вторгнення російських військ в Україну РФ обійшла Іран та Північну Корею за кількістю накладених на неї санкцій.

Джерело: Олександр Ткаченко