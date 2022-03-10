В Україні триває запланований процес евакуації цивільних громадян. Найбільш проблемними регіонами для безпечної евакуації є Маріуполь, населені пункти Харківщини та міста навколо Києва.

Про це 10 березня заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Водночас він підтвердив, що з міста Ізюм Харківської області українські захисники успішно евакуювали приблизно 2 тис. людей.

Приблизно таку ж кількість мирних мешкаців вдалося вивезти з міста Буча Київської області та навколишніх населених пунктів. Водночас місто Маріуполь Донецької області залишається найбільш вразливим.

– Є великий прорив, люди змогли виїхати, обійшлося без обстрілів. Ключова проблема – Маріуполь, – зауважив Вадим Денисенко.

За словами радника глави МВС, путінські загарбники відмовляються від гуманітарних коридорів. Головна причина – місто перебуває в оточенні ворога.

– Росіяни цілеспрямовано йдуть до великої гуманітарної катастрофи. Їм потрібно, щоби це місто здалося і попросило у них про евакуацію, причому на територію РФ. Жодних сумнівів у цинізмі та підлості тут немає, – підкреслив він.

Маріуполь для росіян, як заявив Вадим Денисенко, це місто, яке нібито повинне “покаятися” перед росіянами і прибігти до них “на поклон”.

Чому не реагує Червоний Хрест

Повільну реакцію міжнародних гуманітарних організацій на війну в Україні, що неминуче призведе до гуманітарної катастрофи, радник голови МВС пояснив відсутністю політичних рішень.

– Дуже рідко подібні організації проявляють принциповість. На жаль, усі ці гуманітарні організації виконують свої функції лише тоді, коли є затверджені домовленості між політиками. В інших випадках вони займають вичікувальні позиції, тому сподіватися на них, чесно кажучи, не варто.

На думку Вадима Денисенка, реакція та дії міжнародних гуманітарних організацій, порівнюючи з іншими конфліктами у світі, є аналогічними.

Фото: Max Strel