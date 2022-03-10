Офіційний Київ готовий йти на компроміси, проте ці кроки не мають бути зрадою інтересів України.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Українського лідера запитали, чи вважає він за можливе погодитися на вимогу Росії прийняти незалежність бойовиків з “ЛДНР” і погодитися з тим, що Крим є частиною РФ.

– Тут питання не в тому, що я можу дати. На всіх переговорах моя мета – закінчити війну з Росією. І я також готовий зробити певні кроки. Можна йти на компроміси, але вони не мають бути зрадою моєї країни. Та й інша сторона (Росія, – Ред.) теж має бути готова до компромісу – тому вони й називаються компромісами. Тільки так ми зможемо вийти із цієї ситуації, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що не може поки що говорити про деталі переговорів.

Він додав, що закінчення війни може відбутися після того, як президенти України та Росії проведуть особисті переговори та дійдуть рішення.

– У нас ще не було прямого контакту між президентами. Тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо закінчити цю війну, – сказав Володимир Зеленський.

Раніше президент України заявляв, що Росія здійснює геноцид українців, коли скидає бомби та знищує цивільні об’єкти, включаючи те, що сталося у Маріуполі 9 березня, коли було знищено дитячу лікарню та пологовий будинок.