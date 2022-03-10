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Факти / Україна

Під час обстрілів у Сумській області загинули неповнолітні

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріли в Сумській області 9-10 березня

Упродовж доби російський агресор обстріляв низку населених пунктів на території Сумської області. Серед жертв є неповнолітні.

У Тростянці артилерія ворога обстріляла колишній завод Електробутприлад, після чого довго вирували пожежі.

Унаслідок обстрілів загинули троє жителів міста. Серед них був неповнолітній хлопець.

Нині дороги в напрямку Сум та Тростянця є непроїзними через рух колон техніки ворога.

Горів резервуар ПАТ Укрнафта після удару авіації РФ і в селі Мала Павлівка.

Унаслідок нічного бомбардування Великої Писарівки загинув 13-річний хлопець та дві жінки.

За словами голова облдержадміністрації Дмитра Живицького, зараз у населеному пукнті на землі лежать обірвані лінії електропередач.

У Лебедині після удару авіації РФ по житлових будинках із завалів вдалось врятувати п’ятьох осіб, серед яких було дві дитини. Відомо, що частково зазнало руйнувань відділення поліції.

У Боромлі, що тимчасово окупована ворогом, – проблема з хлібом, тому що підприємці бояться його туди возити. Така ж ситуація й у Жигайлівці та Новгородському.

В оточенні ворога живе й Шосткинська громада. Наразі у районі, говорить Дмитро Живицький, забезпечений мінімальний обсяг комунальних послуг.

Тим часом у Кролевці Центр надання соціальних послуг щоденно забезпечує вразливі категорії населення продуктами харчування, а також послугами соціального таксі.

А в Конотопі 10 березня відновлюється дистанційне навчання в школах.

10 березня почалася п’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні, яка почалась за наказом президента РФ Володимира Путіна 24 лютого.

На карті бойових дій в Україні можна простежити, що агресор найбільше атакує міста на Півночі, Сході та Півдні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

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