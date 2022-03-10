Станом на четвер, 10 березня, російські війська продовжують зазнавати значних втрат в Україні: як серед особового складу, так і в техніці.
Оновлені дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.
Як відомо, два тижні тому, 24 лютого, російські війська здійснили повномасштабне вторгнення з кількох напрямків на територію України.
За цей час, станом на 10 березня, загальні бойові втрати ворога у війні в Україні орієнтовно склали:
• понад 12 тис. осіб особового складу;
• 335 танків (+18 порівняно з минулою добою);
• 1 105 бойових броньованих машин (+35 за добу);
• 123 артилерійські системи (+3 порівняно з даними за минулу добу);
• 56 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню);
• 29 одиниць засобів ППО – протиповітряної оборони (+1 за добу);
• 49 літаків;
• 81 гелікоптер;
• 526 одиниць автомобільної техніки (+44 за добу).
Також знищені три ворожі кораблі/катери; 60 цистерн з ПММ; сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Усі дані уточняються, оскільки підрахунок ускладнений через високу інтенсивність бойових дій.
За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 6.00 10 березня Збройні сили України стримують наступ російських військ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районів.
Українські воїни захищають міста Харків та Охтирку, продовжують обороняти південно-східний напрямок. Українські Повітряні сили відбивають ракетно-бомбові удари ворога.
Водночас путінські війська знизили темпи наступу, їхній особовий склад деморалізований (фіксується все більше випадків дезертирства та мародерств).
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ