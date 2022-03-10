Станом на четвер, 10 березня, російські війська продовжують зазнавати значних втрат в Україні: як серед особового складу, так і в техніці.

Оновлені дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як відомо, два тижні тому, 24 лютого, російські війська здійснили повномасштабне вторгнення з кількох напрямків на територію України.

За цей час, станом на 10 березня, загальні бойові втрати ворога у війні в Україні орієнтовно склали:

• понад 12 тис. осіб особового складу;

• 335 танків (+18 порівняно з минулою добою);

• 1 105 бойових броньованих машин (+35 за добу);

• 123 артилерійські системи (+3 порівняно з даними за минулу добу);

• 56 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню);

• 29 одиниць засобів ППО – протиповітряної оборони (+1 за добу);

• 49 літаків;

• 81 гелікоптер;

• 526 одиниць автомобільної техніки (+44 за добу).

Також знищені три ворожі кораблі/катери; 60 цистерн з ПММ; сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Усі дані уточняються, оскільки підрахунок ускладнений через високу інтенсивність бойових дій.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 6.00 10 березня Збройні сили України стримують наступ російських військ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районів.

Українські воїни захищають міста Харків та Охтирку, продовжують обороняти південно-східний напрямок. Українські Повітряні сили відбивають ракетно-бомбові удари ворога.

Водночас путінські війська знизили темпи наступу, їхній особовий склад деморалізований (фіксується все більше випадків дезертирства та мародерств).

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ