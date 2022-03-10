Російські війська замінували узбережжя Каховського водосховища біля Запорізької АЕС

Російські агресори, які 4 березня захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу атомної електростанції.

За даними Енергоатому, загарбники також обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється на ЗАЕС, на окуповані Крим та Донбас.

Насправді це фізично неможливо зробити, кажуть в компанії.

В Енергодарі сьогодні скасували евакуацію, щоб не наражати людей на небезпеку у вечірній час.

Евакуація на власному транспорті переноситься на завтра, 11 березня. Колона буде формуватися з 10.00 на вулиці Курчатова, повідомив мер Дмитро Орлов.

Російські загарбники обстрілювали ЗАЕС усю ніч проти 4 березня, що спричинило пожежу. Через постійні обстріли погасити вогонь вдалося лише під ранок. Ворог контролює адмінбудівлі та прохід на станцію.

На жаль, під час захисту ЗАЕС загинуло троє українських воїнів. Радіаційний фон там наразі – у межах норми.

Фото: ЗАЕС