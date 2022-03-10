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Факти / Україна

Російський корабель п’ять разів вистрілив у повітря над Одесою

Валентина Летяк редакторка стрічки
Російський корабель п’ять разів вистрілив у повітря над Одесою

10 березня близько 15.00 російський корабель здійснив п’ять пострілів у повітря над Одесою, написав у соцмережі речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Згодом в ефірі національного телемарафону він уточнив деякі деталі:

– Ця інформація ще уточняється, але попередньо можу сказати: корабель-розвідник Чорноморського флоту РФ. Зайшов у нашу акваторію, наблизився на відповідну відстань до берега і здійснив попередньо п’ять пострілів у повітря.

На його думку, це була перевірка або ж розвідка, щоб виявити наші вогневі позиції протиповітряної оборони (ППВ).

– За даними, які є на цю хвилину, немає у нас постраждалих і руйнацій, – додав він.

Три дні тому Збройні сили України підбили російський корабель у Чорному морі. Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ, оприлюднивши відео.

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Фото: Depositphotos

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