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Факти / Україна

Розвідка Британії: міноборони Росії підтвердило застосування в Україні термобаричних ракет

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Розвідка Британії: міноборони Росії підтвердило застосування в Україні термобаричних ракет

За даними розвідки Великої Британії, міністерство оборони Російської Федерації підтвердило застосування в розв’язаній війні в Україні важких вогнеметних систем (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети.

Для довідки. Термобаричні ракети належать до класу зброї об’ємного вибуху, яка серед іншого, має у своєму складі вибухову речовину на основі паливно-повітряної вибухової суміші.

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До основних чинників ураження термобаричною зброєю експерти відносять створення потужної ударної хвилі та великої зони горіння.

Термобарична зброя демонструє високу ефективність  порівняно з осколково-фугасними боєприпасами під час застосування проти бункерів, будівель і тунелів.

Джерело: Держспецзв’язок

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