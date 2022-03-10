За даними розвідки Великої Британії, міністерство оборони Російської Федерації підтвердило застосування в розв’язаній війні в Україні важких вогнеметних систем (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети.

Для довідки. Термобаричні ракети належать до класу зброї об’ємного вибуху, яка серед іншого, має у своєму складі вибухову речовину на основі паливно-повітряної вибухової суміші.

До основних чинників ураження термобаричною зброєю експерти відносять створення потужної ударної хвилі та великої зони горіння.

Термобарична зброя демонструє високу ефективність порівняно з осколково-фугасними боєприпасами під час застосування проти бункерів, будівель і тунелів.

Джерело: Держспецзв’язок