Український уряд готується до можливої ​​необхідності перемістити свої дані та сервери за кордон.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Українська влада розглядає таку можливість, якщо російські сили просунуться вглиб країни.

Віктор Жора, заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, заявив, що відомство планувало непередбачені обставини.

За його словами, Україна хоче бути готовою до будь-якої загрози з боку Росії заволодіти конфіденційними урядовими документами.

— План А полягав у захисті ІТ-інфраструктури в Україні. Перемістити їх в іншу країну буде планом Б або С, – сказав Жора.

Але для перенесення конфіденційних даних до іншої країни потрібне схвалення нормативних змін у законодавстві.

Уряд уже доставив обладнання та резервні копії у безпечніші райони України, недоступні для російських військ.

Раніше Україна отримала пропозиції із різних країн розмістити свої дані у них. Але, які це країни, у Держспецзв’язку відмовилися назвати. За словами Віктора Жори, з міркувань близькості “європейське розташування буде кращим”.

Жора повідомив, що можливе перенесення даних може включати або фізичне транспортування серверів та знімних пристроїв, або цифрову міграцію даних з одного сервісу або сервера на інший.

– Навіть якби законодавці погодилися зняти обмеження на відправку українських даних за кордон і був би затверджений протокол вилучення ІТ-активів, це не обов’язково означало б, що все або навіть більша частина держданих чи мережевого обладнання почнуть негайно вивозити, – сказав Жора.

Тут урядовим установам доведеться ухвалювати рішення у кожному конкретному випадку.