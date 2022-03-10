Станом на 6.00 10 березня Збройні сили України продовжують стримувати наступ російських військ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Наші воїни продовжують обороняти південно-східний напрямок.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, триває кругова оборона Маріуполя. Українські військові утримують оборону Чернігова. Крім того, стримують ворога і на підступах до Києва. Територіальна оборона столиці перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.

Продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

На південному напрямку ЗСУ стримують ворога у напрямках на Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).

Українські Повітряні сили успішно відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу російського противника. А також забезпечують прикриття важливих об’єктів України та угруповань наших військ.

Так, впродовж останніх двох діб авіація ЗСУ та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири ворожі штурмовики Су-25 та два вертольоти.

Варто зазначати, що російські війська знизили темпи наступу, а особовий склад деморалізований. Фіксується дедалі більше випадків дезертирства та мародерства.