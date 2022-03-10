ЗСУ звільнили село Мощун під Києвом

У Генштабі ЗСУ повідомили, що силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун.

– Противника відкинуто, населений пункт звільнено, – йдеться у повідомленні.

Проте є ризик проникнення ворога в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів диверсійно-розвідувальних груп.

На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів.

На Миколаївському напрямку противник намагається закріпитись у населених пунктах Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.

На Кримському напрямку є посилення угруповання ворога батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.

– На всіх напрямках ворога зупинено Силами оборони України, успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції, – кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Україна так потребує закритого неба та чого боїться НАТО.