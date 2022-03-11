Арестович: Ми не збиралися і не збираємось воювати з Білоруссю, це провокація РФ

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович записав відеозвернення до білорусів через провокацію Російської Федерації з обстрілом їхньої території з боку України.

– Шановні білоруси. Сьогодні Олександр Лукашенко у Москві. Саме під цей його візит о 14.00 російські літаки вдарили по території України на Рівненщині, зробили петлю та вдарили по території Білорусі, – повідомив він.

Радник Офісу президента наголосив, що Україна не збирається воювати з білорусами.