Арестович: Ми не збиралися і не збираємось воювати з Білоруссю, це провокація РФ

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович записав відеозвернення до білорусів через провокацію Російської Федерації з обстрілом їхньої території з боку України.
– Шановні білоруси. Сьогодні Олександр Лукашенко у Москві. Саме під цей його візит о 14.00 російські літаки вдарили по території України на Рівненщині, зробили петлю та вдарили по території Білорусі, – повідомив він.
Радник Офісу президента наголосив, що Україна не збирається воювати з білорусами.
– Ви не повинні дозволити втягнути себе в цю злочинну війну, яку росіяни провокують свідомо – тепер уже не лише використанням ваших аеродромів та залпами балістичних ракет типу Іскандер із вашої території. Тут уже пряма провокація – удар по українській території, а потім удар по білоруській. Не дайте втягнути себе у війну, вона вам не потрібна! – закликав Арестович.