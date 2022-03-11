Російські загарбники обстріляли українську територію перед атакою Білорусі з боку України.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

– Увага! Важливо! Ворог атакував білоруську територію на кордоні з Україною. Штурмовики із зальотом на територію України з Білорусі здійснили бомбардування української території, після чого завдали авіадуадарів по території РБ, – йдеться у заяві.

????????‍♂️???? (ВІДЕО) УВАГА! ВАЖЛИВО! Ворог атакував білоруську територію на кордоні з Україною

???????? https://t.co/EQBTyTNClz pic.twitter.com/Ivio9OKeK9 — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) March 11, 2022



Там уточнили, що заліт двох літаків із сусідньої держави фіксували прикордонні наряди на ділянці відділу Дубровиця на Рівненщині.

– Така атака та дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоби втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною! – попереджають прикордонники.