Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
Сили оборони України дають відсіч та стримують наступальну операцію РФ у всіх напрямах, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
На Поліському напрямку загарбники намагаються прорвати оборону в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилов, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.
На Сіверському напрямі противника зупинено під час спроби прорвати оборону міста Чернігів.
На Харківському напрямку агресор продовжує безуспішні спроби блокування Харкова з півночі. До ведення бойових дій у районі міста залучено стрілецькі полиці, сформовані російськими резервістами.
На Донецькому та Таврійському напрямах противник намагається захопити Маріуполь та Сєверодонецьк.
На Південнобузькому напрямі російський агресор намагався встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ у напрямах на міста Запоріжжя та Кривий Ріг.
У Чорноморській та Азовській операційних зонах через погодні умови ворожі кораблі повернулися до військово-морських баз та пунктів базування.
Зазначається, що російські війська зупинені, деморалізовані та зазнають значних втрат.
Знищена колона ворожої артилерії – результат роботи прикордонників та воїнів ЗСУ. Під Сумами розвідгрупа прикордонників виявила колону техніки противника, яка рухалася між населеними пунктами. Серед неї була й реактивна артилерія.
Координатами прикордонники відразу поділилися з побратимами, після чого понад десяток бойових машин російських військ вибухнули та згоріли.
– За прогнозом мав бути град, але випогодилося, – наголосили у ЗСУ.
У РНБО назвали головну несподіванку російського вторгнення. Україна почала готуватися ще у листопаді 2021 року, але не очікувала, що напад буде скоєно з території Білорусі, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
– Ми не могли суспільству сказати, що буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос, – пояснив він.
Українські захисники дають відсіч російським військовим вже понад два тижні. Ніхто у світі не вірив, що українці зможуть вистояти, а тим паче так довго протриматися.
Проте Збройні сили України не просто тримаються, а вже переходять до контратак. Плани ворога зруйновані, а за цим спостерігає весь світ, переконаний міністр оборони України Олексій Резніков.
Збройні сили України та прикордонники стримали наступ російської піхоти під Луганськом.
– Піхота противника отримала впевнений опір та втратила щонайменше 10 осіб. Двоє чоловіків з ворожих рядів здалися в полон. Вони назвалися жителями тимчасово окупованої території України, яких примусово мобілізували, – зазначили у Держприкордонслужбі.
Українські військові відчайдушно захищають мирних жителів від російських загарбників.
Аж вуха в’януть від брехні Російської Федерації.
Постійна рада ОБСЄ втомилася слухати рашистські нісенітниці про “твердиню націоналістів” у пологовому будинку, “секретні біологічні лабораторії”, “розробку брудної бомби” тощо. Російського постпреда залишили у залі майже наодинці з його фейками. pic.twitter.com/FEI9PFPodl
— Yevhenii Tsymbaliuk (@YevheniiT) March 10, 2022
Харків! Повітряна тривога! Усім в укриття!
Розпочато кримінальне провадження – російські війська обстріляли авто під Сумами, загинула жінка.
За даними слідства, 9 березня у селі Боромля вороги обстріляли машину, в якій зі сторони Сум їхало подружжя. Загинула 51-річна жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні. Російські військові забрали у водія мобільний телефон та заволоділи автомобілем.
Росія вбиває цивільних українців! Сьогодні стало відомо, що вчорашній авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у Маріуполі вбив трьох людей, серед яких є дитина.
За 10 березня російські війська вбили ще двох мешканців області: одного у Маріуполі та одного у селі Терни. Четверо людей дістали поранення: по одному в Маріуполі, Краматорську, Тернах і Миронівському.
Загальну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити поки що неможливо. Кожен воєнний злочинець буде покараний!