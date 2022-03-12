Укрзалізниця опублікувала час відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 12 березня 2022 року.

Дніпро: Поїзд 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00.

Окрім цього, також 12 березня курсуватимуть додаткові евакорейси по станції Кривий Ріг.

Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00

Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

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