Евакуаційні поїзди з Києва – розклад і рейси на 11 березня 2022 року.

06:23 – №114, 142 Львів – Лиман

07:00 – №732 Дарниця – Дніпро

08:00 – №705 Дарниця – Львів

12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:00 – №743 Київ – Львів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

21:50 – №15 Харків – Рахів

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород

22:49 – №138 Хмельницький – Лиман

23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.