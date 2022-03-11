Евакуаційні поїзди з Києва – розклад і рейси на 11 березня 2022 року.
- 06:23 – №114, 142 Львів – Лиман
- 07:00 – №732 Дарниця – Дніпро
- 08:00 – №705 Дарниця – Львів
- 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
- 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
- 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 15:02 – №55 Київ – Рахів
- 17:00 – №743 Київ – Львів
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород
- 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
- 19:48 – №95 Київ – Рахів
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець
- 20:21 – №59 Київ – Чоп
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
- 21:15 – №105 Київ – Одеса
- 21:22 – №97 Київ – Ковель
- 21:50 – №15 Харків – Рахів
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці
- 22:37 – №91 Київ – Львів
- 22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород
- 22:49 – №138 Хмельницький – Лиман
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.