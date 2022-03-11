Хімзброя проти “етносів” і плани напасти на Білорусь: Лещенко про технології фейків Кремля

Кремль змінює тактику своєї інформаційної війни, і тепер рупором фейків стають вже не анонімні джерела, а високопосадовці, і навіть одні із перших осіб РФ.

Про це під час брифінгу заявив один із радників керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

Зокрема, про “виготовлення хімічної зброї в Україні”, яка нібито мала вражати лише вибіркові етноси, повідомили не проплачені журналісти чи анонімні Telegram-канали, а глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Автором чергового фейку став самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Під час “аудієнції” у Володимира Путіна 11 березня він цілком серйозно заявив, що Україна “планувала напасти на Білорусь”.

– Дуже дивно, але паралельно, виявляється, за тими ж самими пропагандистськими джерелами, Україна мала напасти на так звані ЛДНР, розробляла хімічну і ядерну зброю… Тобто, повний пакет фейків, – підкреслив Сергій Лещенко.

Такі та інші заяви є проявом технології дзеркальних повідомлень. Як тільки офіційний Київ повідомляє ту чи іншу новину, пропагандисти відразу ж публікують новину із аналогічним змістом.

Це робиться для того, аби нівелювати українськи меседж і закидати своїй аудиторії те, що вигідно Кремлю.

– Ті люди, які транслюють ці фейки, не розраховують на критичне мислення. Критично мислити маємо ми, – зауважив Сергій Лещенко.

Ще один механізм пропаганди РФ – технологія легалізації неправдивої інформації.

Спочатку фейк поширюється через анонімні джерела, потім підтверджується військовими, потім – високопосадовцями, а потім може потрапити у міжнародний простір.