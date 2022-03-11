Меморіал Голокосту Бабин Яр направить 50 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр трансформував більшість своїх проєктів, аби направити усі свої кошти і зусилля на гуманітарну допомогу для населення, сил оборони України, а також діячів культури, які перебувають у гарячих точках. Таке рішення було ухвалене та підтримане операційним комітетом при Наглядовій раді Меморіального центру у зв’язку із повномасштабною збройною агресією Російської Федерації.

Меморіал Голокосту Бабин Яр різко засуджує агресію Російської Федерації проти України. Ми трактуємо вторгнення Росії в Україну і вбивство мирних людей – як злочин проти людяності. І вважаємо, що в цей час наша основна мета – захищати права людини у вільній та незалежній Україні, а також сприяти запобіганню гуманітарній катастрофі у державі. Тому ми вважаємо необхідним трансформувати роботу організації, – підкреслив генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Максим Рабінович. – Ми евакуювали частину співробітників з дітьми із Києва, аби вони почувались у безпеці, і будемо допомагати нашим громадянам, які знаходяться у гарячих точках по всій Україні.

Усе фінансування, отримане Меморіальним центром Голокосту від донорів, перенаправляється на здійснення допомоги. Підтримати додатково проєкт фінансово можуть усі охочі. Цими днями Меморіал Голокосту запустить сайт для збору коштів, а вже зараз можна надсилати пожертви за посиланням. Меморіал Голокосту започаткував три цільових програми:

Відновлення прав людини та подолання наслідків гуманітарної катастрофи

Програма передбачає закупівлю та постачання гуманітарної допомоги для українців. Зокрема, аптечок та медикаментів загального спектру, продуктових наборів. Меморіальний центр надаватиме засоби захисту, а також засоби комунікації й медикаменти для підрозділів територіальної оборони міста Києва, Київської області та інших регіонів України.

Евакуація та підтримка діячів культури

Програма передбачає евакуацію із зони активних бойових дій у Києві, Харкові, а також на Сході й Півдні України діячів культури: вчених, письменників, художників, дослідників (жінок та чоловіків непризовного віку). На допомогу та евакуацію також можуть розраховувати: люди, вцілілі під час Голокосту, та їхні родини; громадяни України, які рятували євреїв у часи Другої світової, та їхні родини. У планах – евакуювати максимально можливу кількість сімей у Західну Україну, або за кордон.

Захист культурної спадщини

Програма передбачає збереження культурних цінностей на період війни, коли у держави недостатньо ресурсів для цього. Вона буде здійснюватися в партнерстві з урядом України, міжнародними організаціями у сфері захисту культурної спадщини та музеями. Меморіальний центр допомагатиме з евакуацією, зберіганням та реставрацією колекцій та цінностей, що наразі у Києві, області та інших регіонах. Передусім – пов’язаних з історією Голокосту.

Разом із тим Меморіальний центр буде продовжувати дослідження з історії Голокосту – одного з наймасштабніших геноцидів в історії людства. Аби втілювати у життя принцип Ніколи знову. Також команда займатиметься збором і оприлюдненням воєнних злочинів на території України. Дослідники проєкту Імена будуть і надалі здійснювати роботу з відновлення імен жертв Бабиного Яру.