У Луганській області російські загарбники під час втечі від українських військовослужбовців залишили вантажівку з боєприпасами та зенітну установку.

Про це поінформували в Державній прикордонній службі України.

Ворог залишив як трофей для ЗСУ вантажний автомобіль ГАЗ-66 із гранатами та набоями.

– Зляканий ворог тікає, Z-трофеї залишає. На Луганщині деморалізовані рашисти втекли від українських прикордонників та військовослужбовців Збройних сил України. Ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями, та зенітну установку, – зазначається в повідомленні.

У Держприкордонслужбі пообіцяли “повернути” загарбникам трофейні набої і гранати під час бойових дій.

– Набої і гранати ми постараємося повернути, але не у той спосіб, який ворогові сподобається, – наголосили в ДПСУ.

На Луганщині військові РФ втекли від ЗСУ, залишивши вантажівку з боєприпасами / 5 фотографий

Як поінформували сьогодні в Генштабі ЗСУ, за два тижні повномасштабної війни в Україні російські війська зазнали значних втрат серед особового складу та в техніці. Так, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 11 березня орієнтовно становлять понад 12 тис. осіб особового складу, сотні одиниць танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню, засобів протиповітряної оборони тощо.

Лише за минулу добу путінські війська втратили 266 осіб особового складу, 18 танків, 60 бойових броньованих машин, а також по дві артилерійські системи, РСЗВ та засоби ППО.