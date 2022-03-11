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Факти / Україна

На Запоріжжі росіяни вивезли у невідомому напрямку двох тяжко поранених дітей

Валентина Летяк редакторка стрічки
ВІйна в Україні

У Пологах Запорізької області внаслідок обстрілу російськими військами тяжкі поранення дістали двоє дітей. Загарбники вивезли їх у невідомому напрямку.

За даними Запорізької ОДА, внаслідок обстрілу житлових будинків у селищі 10 березня було дуже багато поранених, серед них – восьмирічна дівчинка (донька одного з фермерів), якій‌ відірвало ногу, та хлопчика з таким самим тяжким пораненням.

Дітей побачили російські військові, які приїхали надати медичну допомогу свої‌м трьом пораненим солдатам, і забрали їх із собою.

– Тому, щоб не було перекручування цієї інформаціі‌ в російських ЗМІ про реалії, які відбуваються в Запорізькому краї, розповідаємо про цей геноцид українців з боку окупаційної армії РФ, – наголосили в ЗОДА.

В окупованих селах Запорізької області агресори трощать домівки місцевих жителів, забирають мобільні телефони та влаштовують різного характеру перевірки.

Фото: Людмила Денісова

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