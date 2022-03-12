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Факти / Україна

Обстріли житлових кварталів не припиняються: Терехов розповів про ситуацію в Харкові

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Обстріли житлових кварталів не припиняються: Терехов розповів про ситуацію в Харкові

Незважаючи на напружену ситуацію на шістнадцятий день війни, Харків тримає мужню оборону від путінських загарбників.

Про обстріли житлових кварталів, які не припиняються, та загальні настрої харків’ян в одному із інтерв’ю розповів міський голова Ігор Терехов.

– Обстріли майже весь час не припиняються і найбільше дістається саме житловим районам міста. Сильно стріляють по Горизонту, Рогані, району заводу ХТЗ, а також по району П’ятихатки, – зазначив він.

Станом на 11 березня понад 400 житлових будинків Харкова частково або повністю позбавлені тепла та води.

Ситуація з водопостачанням та електрикою вирішується частково, оскільки через загрозу авіаударів в багатьох районах комунальні служби працювати не можуть.

– Те, що стосується цих 400 будинків – як ви самі розумієте, там неможливо сьогодні перебувати. В Інші частини міста ми воду подаємо, ремонтуємо, тому що водопроводи також розбивають снарядами.

Те, що стосується електропостачання, то можу сказати, що сьогодні дуже багато снарядів прилетіло в наші трансформаторні підстанції. Але попри на все це, ми перемикаємося, ремонтуємо разом з обленерго. І на сьогодні є електропостачання в місті Харкові, – розповів Ігор Терехов.

Гуманітарну допомогу Харків отримує не лише з українських міст, а й з-за кордону. Окремо Ігор Терехов подякував за сприяння Офісу президента та Кабміну.

– Крім того, я звернувся до мерів інших міст України та до нас звідусіль надходить гуманітарна допомога. Звернувся до мерів наших міст-побратимів, просто до Партнерів міста Харкова в інших куточках світу – не тільки Європи. І звідусіль нам також йде гуманітарна допомога. Коли ці вантажі приходять, ми це все, так би мовити, з коліс відразу роздаємо людям, – повідомив мер.

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Джерело: РБК-Україна

Фото: ДСНС

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