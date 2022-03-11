Окупанти зірвали доставку гуманітарного вантажу до Маріуполя та евакуацію з міста, розпочавши танкову атаку. Про це заявив Президент Зеленський у своєму нічному відеозверненні 10 березня.

За його словами, українська сторона зробила все, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору, проте російські війська так і не припинили вогонь.

Попри це я вирішив все одно направити колону вантажівок для Маріуполя. З їжею, водою, ліками. Я вдячний всім водіям – хоробрим людям, які були готові виконати цю місію. Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор. Коридор життя для маріупольців, – заявив Зеленський.

Президент запевнив – ворог свідомо виконує чіткий наказ бомбардувати Маріуполь та знущатись над ним, назвав ці дії “відвертим терором” і додав:

Світ має це знати. Мусить визнати це. Ми всі маємо справу із державою-терористом.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про поточну ситуацію у місті.

За його словами останні дні видалися особливо складними для Маріуполя, а російські окупанти кожних 30 хвилин, цинічно, безжально та цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки.

Фото: Минобороны РФ