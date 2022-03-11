Рада Європейського Союзу запропонувала Єврокомісії розглянути заявку на членство від України.

Про це у Twitter написав президент Литви Ґітанас Науседа.

За його словами, дискусії з цього питання були надто жорсткими, проте лідери Євросоюзу погодилися сказати Україні так.

– Після п’яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали ТАК українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер від нас та українців залежить зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в Євросоюзі, — написав у президент Литви.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа не може серйозно обговорювати вступ України до Євросоюзу, допоки офіційний Київ перебуває у стані війни. За його словами, говорити про членство в Європейському Союзі країни, яка воює, “нереально”.

У понеділок, 28 лютого, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.