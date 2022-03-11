Останні заяви російської сторони свідчать про те, що Кремль планує реалізувати в Україні “сирійський сценарій”.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, про такі плани РФ свідчать повідомлення про набір найманців із Близького Сходу та пропагандистські заяви про хімічну зброю.

– Офіційні особи РФ, зокрема військовий міністр Шойгу, заявили про терміновий рекрутинг 16 тис. бійців екс-ІДІЛ для використання проти мирних громадян України. Наймання ІДІЛ та російські пропагандистські заяви про хімічну зброю свідчать про намір реалізувати в Україні “сирійський сценарій”, – наголосив Подоляк.

Офіційні особи РФ, зокрема військовий міністр Шойгу, заявили про терміновий рекрутинг 16 тисяч бійців екс-ІДІЛ для використання проти мирних громадян ????????. Наймання ІДІЛ та російські пропагандистські заяви про хімічну зброю свідчать про намір реалізувати в ???????? сирійський сценарій. pic.twitter.com/oYqlDZEoql — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 11, 2022

Під поняттям “сирійський сценарій” мається на увазі тактика, що полягає в оточенні й терорі міст для того, щоб спричинити найбільші страждання мешканців. Крім того, під час бойових дій у Сирії проти населення застосовувалася хімічна зброя, здійснювалися смертельні хімічні атаки.

Варто зазначити, що сьогодні міністр оборони країни-агресора Росії Сергій Шойгу оголосив, що начебто вже понад 16 тис. найманців “із країн Близького Сходу” виявили бажання приїхати на окупований український Донбас, щоб воювати на боці РФ. Така заява пролунала на нараді з постійними членами Радбезу РФ за участю Володимира Путіна.

У відповідь на заяву Шойгу господар Кремля наказав “допомогти” найманцям із Близького Сходу дістатися в “зону бойових дій” в Україні.

Про те, що Кремль вербує сирійських найманців, які мають навички ведення бою у місті, для участі в бойових діях в Україні, нещодавно повідомило американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Згодом цю інформацію підтвердили в Пентагоні.

Паралельно з вербуванням найманців російська пропаганда запустила фейк про начебто наявність в Україні лабораторій з виробництва хімічної та біологічної зброї.

Президент Володимир Зеленський спростував російські фейки про розробку зброї масового ураження в Україні та підготовку хімічної атаки. Глава держави наголосив, що його непокоять такі звинувачення російської пропаганди, оскільки вони розкривають наміри РФ.

Джерело: Михайло Подоляк, Медуза