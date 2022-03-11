У США, Британії та ЄС підтримують збільшення підтримки України озброєнням та грошима – опитування

Жителі США, Британії та Євросоюзу виступили за збільшення підтримки України озброєнням та грошима. Про це свідчать результати міжнародного опитування Cygnal/Gradus Research/Response:AI, яке провели 6-7 березня 2022 року.

– Матеріальну допомогу Україні підтримують 69,8% опитаних у США, 79,5% опитаних у Британії, 75,3% опитаних у ЄС; допомогу зброєю підтримують 67,3%, 70,2%, 61,9% (відповідно) респондентів, – йдеться у повідомленні.

Також 75% європейських респондентів підтримують надання фінансової допомоги Україні, 62% підтримують надання зброї, 46% підтримують заборону польотів та 38% висловилися за приєднання до військової відповіді.

Майже стільки ж – 37% – виступають проти будь-якої військової участі у російсько-українській війні.

У Польщі підтримка приєднання до військових дій дещо нижча – 30%, на відміну від Британії, де підтримують військову участь 42%, а також Іспанії, де висловлюють підтримку 57%.

Закриття неба над Україною, повне чи часткове, підтримує майже половина респондентів: у США, Британії та ЄС – відповідно 45%, 46% та 46%, тоді як проти цієї ідеї виступають вдвічі менше людей – відповідно 20%, 20% та 17% опитаних.

Щодо приєднання військових цих країн до захисту України від агресії Росії думки майже рівні: у США за 39%, проти – 34,2%, у Британії за 41,9%, проти – 31,5%, у ЄС за 37,6%, проти – 36,8%.

Водночас постать президента України Володимира Зеленського, за даними цього опитування, позитивно сприймає 84,9% українців (при цьому 63% обрали варіант Дуже позитивно), 65% громадян США (42,0% обрали варіант Дуже позитивно), 78,7% британців (52,8% – Дуже позитивно) та 69,2% громадян ЄС (41,3% – Дуже позитивно).

Повідомляється, що спільними зусиллями автори опитали понад 3500 громадян України, Британії, США та ЄС.