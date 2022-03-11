Український Енергоатом повністю відмовляється від ядерного палива з РФ

Українська компанія Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива. Про відповідне рішення офіційно оголосили 11 березня.

– Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива. Для цього Енергоатом і надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse, – повідомили у компанії.

Також в Енергоатомі додали, що компанія прискорить роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замістити паливо російського походження.

Енергоатом є оператором чотирьох атомних електростанцій України: Запорізької, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької.

4 березня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі. Наразі на майданчику Запорізької АЕС перебувають окупанти.

Але персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.

Фото: Енергоатом