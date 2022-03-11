Тільки за приблизними підрахунками, від початку війни в Україні російські окупанти знищили або пошкодили більше 200 шкіл, понад півтори тисячі житлових будинків, розстріляли понад 60 лікарень. Цифри щодня зростають, ворог продовжує цинічно бомбити з неба по всіх об’єктах без розбору і знищувати український народ. Зруйновано десятки доріг, мостів, аеропортів. У Міністерстві інфраструктури кажуть, приблизні збитки дорожній інфраструктурі від початку війни – $10 млрд! А Державна екологічна інспекція розрахувала орієнтовні збитки довкіллю України, яких завдала російська армія – лише забруднення земельних ресурсів сягає $77 млн, зокрема внаслідок влучання снарядів у нафтобази.

Днями президент України Володимир Зеленський звернувся до агресорки Росії і закликав росіян вчити нові слова – “репарації” та “контрибуції”. Наголосив, що РФ відшкодує Україні все, що вони безжально знищили на нашій землі.

– Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. Ми говоримо Росії: вчіть слова репарації та контрибуції. Ви відшкодуєте нам усе. Усе, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. У повному обсязі. А тих, хто загинув, ми не забудемо. Ви прийшли руйнувати наші міста, знищувати наших людей, забирати у нас усе. Все, що нам таке дороге, – наголосив Зеленський.

Що таке репарація?

Репарація — це повне або часткове відшкодування від держави-агресора збитків країні, яка постраждала внаслідок нападу. Репарації були застосовані щодо Німеччини після Другої світової війни, зокрема і за рахунок німецьких активів у інших країнах, які скерували на користь союзу. Також з Німеччини було вивезено багато матеріальних речей – будматеріали, продовольство, навіть музейні експонати.

Чи може Україна розраховувати на репарації від РФ?

Доцент кафедри міжнародного та європейського права Києво-Могилянської академії Дмитро Коваль переконаний, у нинішній ситуації виплата компенсацій Росією як країною-агресором цілком можлива. Але, аналізуючи випадки у світовій історії, після завершення бойових дій сторони в основному розпочинали перемовини, домовлялися про подальші компенсації. З нинішнім керівництвом РФ, яке розв’язало цю жорстоку і цинічну війну, про будь-що домовлятися практично неможливо. І ці два тижні показали усю цинічність та антигуманність російської верхівки, коли агресор порушує домовленості щодо гуманітарних коридорів, не дає спокійно евакуювати населення з гарячих точок, обстрілює пологові та лікарні. Будь-які перемовини з РФ можливі лише після зміни там політичного режиму.

Які є ще механізми?

Міжнародні суди та спеціально створені комісії. Дмитро Коваль пояснює, в міжнародних судах вже розглядали справи щодо збройних конфліктів, які передбачали подальші компенсації за наслідки. Наприклад, Міжнародний суд ООН розглядав справу між Угандою та Конго про виплату компенсацій постраждалій країні у зв’язку зі збройним конфліктом та окупацією. До слова, лише на початку лютого цього року суд постановив, що Уганда повинна сплатити Демократичній Республіці Конго $325 млн репарацій за окупацію їхньої провінції під час війни 1998-2003 років.

Інший варіант – справу про виплату компенсацій може розглядати несудова інституція. Так було після війни між Еритреєю та Ефіопією.

– Була створена спеціальна комісія з розгляду скарг чи претензій. Це не суд, це просто група експертів, які на основі міжнародного права вирішують, хто винен і хто що порушив. Це також варіант. Є ще Європейський суд з прав людини, він може розглядати як індивідуальні скарги від громадян, які постраждали, так і скарги від держав, які постраждали, – пояснює фахівець з міжнародного права.

Справа щодо виплати компенсацій дуже кропітка, Україні потрібно буде оцінити розмір збитків. Це мають бути точні формули, конкретні розрахунки: скільки має бути компенсовано за смерті цивільного населення, за руйнування інфраструктури, за використання природних ресурсів, за пошкодження екосистем. Такі цифри вже є в міжнародній практиці, але українська влада має затвердити на національному рівні свій механізм.

– В Україні на національному рівні має бути затверджений власний механізм, алгоритм, який би підказував нашим органам влади, як оцінювати пошкодження. Ми повинні використовувати якусь методологію, яка потім буде зрозуміла світові, тим інституціям, які будуть вирішувати питання про стягнення компенсацій з Росії. Це те, що є домашнім завданням України – розробити єдиний стандарт оцінки втраченого майна, – певен Дмитро Коваль.

Щодо термінів, коли ж Україна зможе отримати відшкодування, це процедура однозначно тривала. Усе залежить від процедури, за якою з агресорки будуть стягувати компенсації.

– Якщо це міжнародний суд ООН, це може тривати 3-4 роки, якщо це якась комісія, як у випадку з Еритреєю та Ефіопією, це може бути менший термін. Міжнародні інституції більш неповороткі, але все одно це 3-5 років, не десятиліття, – підсумовує правник.

Гроші російських олігархів на відбудову України

Ще один механізм, який обговорює світова спільнота, це використання заморожених санкціями Заходу активів Росії та громадян РФ. Про таку можливість напередодні заговорив навіть прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, обговорюючи з країнами-партнерами необхідність допомогти відбудувати Україну після війни. У західних ЗМІ з’явилася інформація, що одним з джерел отримання коштів розглядають відчуження та продаж лондонської власності підсанкційних олігархів, пов’язаних з Путіним.

– Цього поки що не практикували широкоформатно раніше, але це може бути виходом для нашої ситуації. Це буде залежати від наших країн-партнерів. Теоретично вони б могли прийняти законодавство, яке б дозволило чи то українським жертвам, які безпосередньо постраждали від конфлікту, чи то навіть Україні як державі звертатися до держав з вимогою компенсувати шкоду, завдану Росією, з активів, які були заморожені через санкції. Враховуючи масштаби руйнування та особливість ситуації в Україні, це може бути хорошим варіантом, – певен Дмитро Коваль.

Але, вочевидь, після завершення війни відновлювати розбиту інфраструктуру Україні доведеться власними силами та завдяки фінансовій підтримці наших партнерів. На відновлення України в уряді створять чотири спеціальні фонди при Нацбанку – один з них на відновлення майна та зруйнованої інфраструктури. Кошти з цього фонду будуть скеровувати також на житло, яке люди втратили внаслідок воєнних дій. А от компенсації від РФ, найімовірніше, будуть надходити вже потім.