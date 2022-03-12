Станом на 12 березня в Україні через воєнні дії та обстріли російських військ понад 960 тис. громадян залишаються без світла, а більш ніж 260 тис. – без газопостачання.

Про це поінформували в Міністерстві енергетики України.

– Станом на ранок 12.03.2022 в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими понад 960 тис. споживачів… Без газопостачання лишаються близько 264 тис. споживачів, – зазначили у відомстві.

За даними міністерства, найбільш складна ситуація із електропостачанням зараз склалася в чотирьох областях України: Київській, Донецькій, Харківській та Чернігівській.

Водночас найбільш складна ситуація з постачанням газу спостерігається в Київській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Міненерго наголосили, що, попри значну шкоду інфраструктурі, завдану ворогом, енергетики роблять все можливе, щоб підтримувати стабільну роботу енергосистеми. Цілодобово працюють аварійно-відновлювальні бригади.

Так, протягом доби в Україні відновили газопостачання для 2 011 споживачів. Також енергетики працюють над підвищенням надійності електропостачання Києва.

У Міненерго уточнили, що аварійно-відновлювані роботи в регіонах України ускладнює активізація бойових дій.

Днями російські війська вторглися на об’єкти газотранспортної системи України (ГТС), через що виникла загроза транспортуванню газу як українським споживачам, так і в Європу.

А в Луганській області місто Попасна і прилеглі населені пункти залишилися без газу внаслідок бойових дій.