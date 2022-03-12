Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти не зустрівши на нашій землі жодної підтримки, вирішили викрасти мера Мелітополя Івана Федорова.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

За його словами, Іван Федоров мужньо захищав Україну та людей у своїй громаді.

– Очевидно, що це ознака слабкості загарбників. Вони не зустріли жодної підтримки на нашій землі. Хоча вони на неї дуже розраховували. Бо роками брехали самі собі, що нібито в Україні чекають на Росію. Вони не знайшли колаборантів, які здали б окупантам міста і владу, – наголосив президент.

Тому тепер вони перейшли до нової стадії терору, коли намагаються фізично прибрати представників законної влади на місцях.

Зеленський наголосив, що у нас демократична країна і викрадення мера Мелітополя – це злочин проти України.

– Можливо, у Росії вважають, що мер – це просто начальник, якого легко прибрати, і це нічого не означає. Але у нас тут – Україна. У нас тут – Європа. У нас тут – демократичний світ. Тому викрадення мера Мелітополя – це злочин не тільки проти конкретної людини. Не тільки проти конкретної громади. І не тільки проти України, – сказав президент.

Він підкреслив, що дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ. А вся країна бачила, що Мелітополь не підкорився російським загарбникам.

Сьогодні, 11 березня, стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя групою російських злочинців, після чого Федорова відвезли у невідомому напрямку.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух вважає дії російських окупантів терактом.