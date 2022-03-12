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Факти / Україна

Евакуація із Тростянця: російські війська стріляють, місце посадки змінено

Валентина Летяк редакторка стрічки
Евакуація із Тростянця маршрут

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що у Тростянці стріляють російські війська, тому місце посадки для евакуації мешканців міста змушені перенести.

За його словами, нове місце збору – третя школа, виїзд евакуаційних автобусів заплановано о 15.00.

Станом на 12.00 зеленим коридором із різних міст Сумської області виїхало 536 авто із 2 217 громадянами та 18 автобусів – з 480 українцями.

Зокрема:

  • із Сум – 389 авто (1 556 осіб), 5 автобусів (168 людей);
  • із Тростянця – 4 авто з 27 громадянами;
  • із Лебедина – 26 авто з 80 громадянами, 4 автобуси з 52 людьми;
  • із Конотопа – 115 авто (550 громадян), 7 автобусів (210 громадян);
  • із села Писарівка – 2 авто з 4 людьми, 2 автобуси із 50 громадянами.

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Фото: Дмитро Живицький

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