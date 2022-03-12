Евакуація із Тростянця: російські війська стріляють, місце посадки змінено

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що у Тростянці стріляють російські війська, тому місце посадки для евакуації мешканців міста змушені перенести.

За його словами, нове місце збору – третя школа, виїзд евакуаційних автобусів заплановано о 15.00.

Станом на 12.00 зеленим коридором із різних міст Сумської області виїхало 536 авто із 2 217 громадянами та 18 автобусів – з 480 українцями.

Зокрема:

із Сум – 389 авто (1 556 осіб), 5 автобусів (168 людей);

із Тростянця – 4 авто з 27 громадянами;

із Лебедина – 26 авто з 80 громадянами, 4 автобуси з 52 людьми;

із Конотопа – 115 авто (550 громадян), 7 автобусів (210 громадян);

із села Писарівка – 2 авто з 4 людьми, 2 автобуси із 50 громадянами.

Фото: Дмитро Живицький