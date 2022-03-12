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Факти / Україна

Хлопчик згорів живцем: на Запоріжжі російський танк переїхав Таврію з людьми

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Хлопчик згорів живцем: на Запоріжжі російський танк переїхав Таврію з людьми

У Запорізькій області танк путінських загарбників розчавив автомобіль з мирними мешканцями, серед яких був і неповнолітній хлопчик. Усі вони загинули.

Жахливий інцидент стався в Оріхівському районі. Автомобіль Таврія, всередині якого були двоє дорослих чоловіків та хлопчик, зупинився на узбіччі дороги.

В районі сіл Нестерянка та Мирне без жодного попередження російський танк переїхав легковик і поїхав у невідомому напрямку.

– Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині, – повідомили у поліції.

Інцидент стався 6 березня, однак слідчим і досі не вдалося встановити особи загиблих. Відомо лише те, що вони намагалися виїхати із небезпечної зони.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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