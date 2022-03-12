Київ, поруч з яким тривають бої, готується до оборони. У місті створюють резерви продуктів, ліків, товарів першої необхідності, а також продовжують укріплювати блокпости.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, місто продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури, життєдіяльність столиці.

Крім того, вже третій день Київ допомагає вивозити мешканців з Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня Київської області. Зокрема, місто надає пасажирський транспорт — автобуси.

Крім того, київські рятувальники зустрічають людей на залізничному вокзалі. Тих, хто хоче виїхати зі столиці, відправляють далі потягами на Західну Україну.

11 березня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Київ в облозі, але готовий до оборони. За його словами, для цього є все необхідне.

Водночас ще один радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявляв, що російські війська навіть технічно не зможуть захопити чи оточити Київ.

На його переконання, війська РФ зайти до Києва не зможуть фізично, так само, як і технічно захопити 6,5-мільйонну агломерацію.