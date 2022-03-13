Мріяв втекти в Польщу: на Львівщині затримали 25-річного бойовика “ДНР”

У Львівській області затримали 25-річного хлопця, який намагався втекти у Польщу. Він виявився раніше судимим бойовиком “ДНР”.

Хлопця затримали представники прикордонного загону Смільниця. У його речах силовики знайшли кухонний ніж та заточку.

Під час спілкування з’ясувалося, що хлопець 1996 року народження, має українське громадянство.

Затриманий зізнався, що у 2016 році проходив службу у лавах бойовиків “ДНР”, перебуваючи в в одному з військових підрозділів Росії на території ОРДЛО.

Прикордонники передадуть затриманого екс-бойовика правоохоронцям, і вже тоді його діям буде надана правова оцінка.