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Факти / Україна

Мріяв втекти в Польщу: на Львівщині затримали 25-річного бойовика “ДНР”

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Мріяв втекти в Польщу: на Львівщині затримали 25-річного бойовика “ДНР”

У Львівській області затримали 25-річного хлопця, який намагався втекти у Польщу. Він виявився раніше судимим бойовиком “ДНР”.

Хлопця затримали представники прикордонного загону Смільниця. У його речах силовики знайшли кухонний ніж та заточку.

Під час спілкування з’ясувалося, що хлопець 1996 року народження, має українське громадянство.

Затриманий зізнався, що у 2016 році проходив службу у лавах бойовиків “ДНР”, перебуваючи в в одному з військових підрозділів Росії на території ОРДЛО.

Прикордонники передадуть затриманого екс-бойовика правоохоронцям, і вже тоді його діям буде надана правова оцінка.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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