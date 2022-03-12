Ми живемо, вони – вбивають: Зеленський пояснив італійцям різницю між Україною та РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до італійців та всіх європейців у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації.

Так він попросив усіх, хто дивиться його звернення, запам’ятати число 79 – саме стільки дітей убили російські агресори у спробі захопити Україну за допомогою війни.

– Що ми повинні зробити. Ми всі – український народ, ви, європейці – щоби це число 79 не змінилося, не зростало. І щоб Європа не забула Україну-79. Російські війська беруть в облогу українські міста. Вони намагаються знищити їх. Уявіть це! Цілі міста! 2022 року! У Європі, – наголосив президент.

Зеленський розповів жителям Європи про Маріуполь – найбільше українське місто на узбережжі Азовського моря, яке знаходиться у повній блокаді.

– Його обстрілюють цілодобово. Російські війська скидають нею авіабомби, б’ють ракетами. Вони розбомбили в Маріуполі навіть пологовий будинок та дитячу лікарню.

Це ненависть до всього живого. Вони вбивають дітей та руйнують пологові будинки, дитячі лікарні. Навіщо? Щоби українки навіть не народжували? І це – по всій нашій державі, по всій Україні, яка страждає від російського вторгнення, – сказав він.

Президент перерахував, що військові РФ зруйнували вже десятки лікарень, сотні шкіл, дитячих садків, знищують університети та цілі житлові квартали – килимовими бомбардуваннями.

– Уявіть собі, що це таке! І як у цьому вижити? Що це означає для українців, для наших сімей, для наших дітей?.. Що означає, коли не можеш знайти спокою навіть у церкві. Бо авіація бомбить навіть церкви! Навіть площі… Такі самі площі, як і ваші… Де ви мене зараз слухаєте і бачите. Як бомбили площу у нашому місті Харкові – Площа Свободи. Це найбільша площа Європи, яка нічим не відрізняється від ваших площ. Крім того, вона зруйнована. Зруйнована російським ракетним ударом, – наголосив президент України.

Він повідомив, що в інтерв’ю у нього постійно запитують про те, як Європа може допомогти Україні, проте варто замислитись і про те, як Європа може допомогти собі.

– Тому що це війна не лише проти нашого народу, не лише проти українців. Це війна проти цінностей, які нас об’єднують. Проти нашого вміння жити. Жити, а не вбивати як російські військові на нашій землі. Ви відчуваєте чому ми з ними різні? Ми живемо. А вони вбивають. Ми – це 79 життів. А вони – 79 смертей, – резюмував Володимир Зеленський.

Він висловив упевненість, що європейці хочуть зупинити війну так само, як кожен українець, а тому закликав їх посилити тиск на санкцію на Росію, щоб кожен її солдат знав ціну кожного пострілу у мирних людей.

– Тисніть на компанії у своїх країнах, щоб вони виходили з Росії, щоб ви опосередковано не були спонсорами цієї війни та трагедії. Говоріть своїм політикам, щоб закрили небо над Україною від російських ракет та літаків. Від тих, хто вбив 79 дітей та тисячі дорослих! Тисячі за 17 днів. Це захистить нас. Таких, як ви. Цілком таких же! Ви знаєте. Ви це відчуваєте. Ви бачите мене і все це розумієте, – заявив Зеленський.

Також він висловив упевненість, що українці мають бути в європейському співтоваристві, у Європейському союзі, оскільки це захистить Європу та допоможе зупинити війну.