На ЧАЕС відсутнє електропостачання: живлення забезпечують дизельні електростанції

На Чорнобильській АЕС, яка знаходиться під контролем російських загарбників, досі відсутнє повноцінне електропостачання.

За інформацією керівництва станції, туди завезли додатковий запас пального для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне живлення сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), а також Нового безпечного конфайменту над об’єктом Укриття.

Держатомрегулювання повідомляє, що наразі тривають роботи з відновлення зовнішнього електропостачання майданчика.

– Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ДСП Чорнобильська АЕС та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві наразі неможливий. Робота автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлена, – кажуть у відомстві.

Досі відсутній будь-який зв’язок із персоналом АЕС, який знаходиться на майданчику вже 17-ту добу поспіль.

Психологічна, моральна та фізична втома атомників, а також відсутність персоналу з техобслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки об’єктів ЧАЕС, може призвести до зниження його надійності та аварійних ситуацій.

Повне знеструмлення Чорнобильської АЕС сталося 9 березня через пошкодження російськими військами ліній електропередач.

Росіяни пошкодили високовольтну лінію 750 кВ ЧАЕС – Київська, тому її змушені були відключити.