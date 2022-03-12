До кінця шістнадцятої доба війни в Україні війська РФ продовжили ведення наступальної операції проти України.

Однак на Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не відзначено.

Противник продовжує утримувати рубіж у районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Проводив заходи з відновлення боєздатності та здійснював перегрупування військ.

На Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках Зазим’я та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. Із метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку, намагається зайняти Михайло-Коцюбинське та Шестовицю.

На Слобожанському напрямку ворог зосередив сили в районах Сєверодонецька, Сватового, Куп’янська, Великj] Писарівrb, Московськjuj Бобрякf, Лебединf, але активних наступальних дій не проводить. Здійснює переміщення резервів до Сум.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.

Окремі підрозділи противника закріпились в районах Степовjuj, Щербакsd та продовжують виконання завдань в районі Гуляй Полz.

Крім того, стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.

До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет.

Ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.

Тим часом на тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги.

Також російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. Унаслідок бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, підступна провокація здійснена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії.

11 березня закінчилась шістнадцята доба повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ