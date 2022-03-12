Російські війська 12 березня о 03.50 обстріляли село Квітневе Броварського району Київської області.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа на складі зберігання замороженої продукції. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

До гасіння вогню від Держслужби з надзвичайних ситуацій залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки.

Під Броварами внаслідок обстрілу військ РФ загорівся склад / 2 фотографии

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що на 17-й день війни в Україні наші захисники дають гідну відсіч російським загарбникам та стримують наступальну операцію РФ на всіх напрямках.

Ворог в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах має великі втрати у живій силі та техніці. Від початку війни в Україні 31 батальйонно-тактична група противника, що діяла на території нашої країни, втратила боєздатність.

Збройні сили України стримують масований наступ російських загарбницьких військ.

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