Поліція Черкаської області оприлюднила фото будинку та автомобілів, на які пізно увечері 11 березня впала російська ракета.

Ворожий снаряд збили сили протиповітряної оборони України.

Завдяки своєчасному оповіщенню про небезпеку та злагодженій реакції жителів області ніхто не постраждав.

Уламки літального апарату пошкодили лише будинок та автомобілі, що стояли на подвір’ї.

– У жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги. Стежте за офіційними повідомленнями та виконуйте всі інструкції, – звернувся до жителів та гостей області очільник Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець.

Упродовж доби 11 березня на території області шість разів лунали сирени.

Поки тривало збиття ракети, люди в укриттях перебували майже п’ять годин.

12 березня жителі Черкас та області провели в укриттях майже половину ночі – із 03.10 до 08.10.

О 12.04 12 березня повітряну тривогу оголосили в Уманському районі.

Понівечені будинок та автомобілі: у Черкаській області збили ворожу ракету / 3 фотографии

12 березня почалася сімнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Табурець, Поліція Черкаської області

Фото: Поліція Черкаської області