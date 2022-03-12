Працюємо над “планом Маршалла” для України: Шмигаль про співпрацю з Польшею

Денис Шмигаль на своїй офіційній сторінці у Twitter повідомив, що Україна разом з Польшею працює над “планом Маршалла”.

– Дякую Матеушу Моравецькому за тверду позицію на підтримку України на саміті у Версалі. Внесок Польщі неможливо переоцінити: приймає українців, доставляє гуманітарну допомогу, організовує коридори на кордоні. Спільно працюємо над “планом Маршалла” для України! – написав прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, що Польща відреагувала на вторгнення Росії в Україну одразу, 24 лютого, та вже в найближчі години створити вісім пунктів прийому біженців в Люблінському і Підкарпатському воєводствах поруч з польсько-українським кордоном.

Раніше Факти ICTV писали, як українцям легалізуватися в Польщі, знайти роботу та оформити соціальні виплати.