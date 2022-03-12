Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на викрадення російськими загарбниками мера Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, окупувавши місто, громаду залишили без її обраного керівника. Віталій Кличко переконаний: російські загарбники зробили це, щоб паралізувати життєзабезпечення Мелітополя і в такий спосіб деморалізувати, підкорити місцевих мешканців.

– Це – акт тероризму! Росія намагається знищити законно обрану владу в Україні, яка захищає інтереси мирних мешканців. Адже сьогодні мери міст і містечок забезпечують їх життєдіяльність. Доставку гуманітарної допомоги, евакуацію населення звідти, де ворог стріляє, бомбить і вбиває, – зазначив він.

Віталій Кличко нагадав, що кілька днів тому загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко, коли той роздавав людям продукти та ліки.

На думку мера Києва, російські загарбники, побачили відвагу і нескореність українців, тому тепер намагаються посіяти хаос, підірвавши вертикаль управління.

Однак Віталій Кличко переконаний, що жодними методами путінським загарбникам не вдасться перемогти український народ.

11 березня російські загарбники викрали мера міста Мелітополь Івана Федорова. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Івана Федорова, який відмовився співпрацювати з ворогами, викрала вдень 11 березня група приблизно з 10 російських військових.