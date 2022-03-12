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Факти / Україна

Російські окупанти оголосили Запорізьку АЕС власністю Росатому

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російські окупанти оголосили Запорізьку АЕС власністю Росатому

Російські війська, які зайняли територію Запорізької АЕС, оголосили, що станція тепер є власністю Росатому.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Енергоатому Петро Котін.

За його словами, наразі на станції продовжує працювати наш персонал, але під наглядом загарбників. На території знаходяться близько 50 одиниць російської техніки, це танки, бронетранспортери, а також близько 500 російських солдатів.

Петро Котін повідомив, що там перебувало два угруповання окупантів: російське і кавказьке. Кавказьке угруповання відійшло і тепер там тільки російські військові.

За словами Котіна, окупаційні війська мають на меті захопити усі АЕС в України.

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Що стосується ЗАЕС, то туди навідалися представники так званої військово-громадянської адміністрації та забрали менеджмент.

– Вони прізвищ своїх не називають, говорять тільки, що вони представники військово-громадянської адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція Росатому, і більше вона до України не відноситься, і росіяни зайшли сюди надовго і це зараз територія Росії і тому атомна повинна працювати відповідно до указів Росатому, – розповів Петро Котін.

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Фото: ЗАЕС

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Джерело: Радіо Свобода

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