Українські війська відійшли з міста Волноваха (Донецька область) та закріпилися на його околицях. Зараз там точаться важкі бої.

Таку інформацію станом на 14.00 суботи, 12 березня, озвучив у коментарі журналістам голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Зараз Збройні сили України відійшли з Волновахи. Вони закріпилися на околицях, і тривають важкі бої. Обстріли не вщухають з важкого озброєння, є захід броньованої техніки, – розповів Кириленко.

За його словами, інфраструктура міста вже повністю зруйнована, і бої відбуваються за його територію.

– Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Тому бої відбуваються за територію, щоб не пустити ворога і не дати йому можливості зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів, – заявив Кириленко.

Він додав, що в Донецькій області тривають ворожі обстріли. В Маріуполі на околицях міста йдуть бої. Українські війська відбивають ворожі атаки, атаки російського десанту, який висаджується з гвинтокрилів. Тривають обстріли міста з авіації РФ.

Кириленко уточнив, що вздовж лінії розмежування в Донецькій області практично в кожному населеному пункті відбуваються бойові дії.

Сьогодні ворог обстріляв Авдіївку. Російські загарбники здійснювали обстріл авдіївського напрямку з установок Точка-У і Град. Наслідки обстрілів встановлюються.

Українські війська відійшли з Волновахи й закріпилися на околицях – Кириленко / 3 фотографии

Крім того, російські війська сьогодні обстріляли Кам’янку. На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення. Проте були пошкоджені будинки. Ворожі снаряди перебили високовольтну лінію електропередач, і без електрики залишилися населені пункти Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка та Олександропіль.

Вчора ж відбулися масовані авіаційні удари по населених пунктах Рубці та Яцьківка.

– Тобто ворог свою тактику продовжує, від неї не відходить: затискати область, брати в кільце з північної та південної частин. Він зазнає величезних втрат. Збройні сили України нищать ворожу техніку, бронетехніку, збивають крилаті ракети… Ситуація напружена, втім ми продовжуємо укріплювати позиції, будувати нові оборонні споруди, щоб ворог був не просто затриманий, а й розбитий, – наголосив Кириленко.

Як поінформував сьогодні радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, на найбільших операційних напрямках російські війська вже виснажили свої угруповання, спрямовані на атаку, і стали в оборону. Це стосується Київського, Чернігівського, Сумського, Харківського, Південного напрямків. Єдине, де противник намагається просуватися, – це зона ООС: Сєверодонецьк, район Волновахи та Маріуполя.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко